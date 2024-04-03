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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محمد مهنا: التصوف فقه المعرفة بالله.. والنفس البشرية خُلقت لطيفة نورانية 

التصوف في الإسلام
التصوف في الإسلام

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الحب هو أعلى درجات التصوف لأن الحب معرفة وعلى قدر معرفتك تكون محبتك، موضحًا أن التصوف هو علم فقه المعرفة بالله.

وأضاف «مهنا» خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على «قناة الحياة»، أن التصوف هو دعوة للحب الذي فقده الناس والصوفي يحب خلق الله لأنه يحب الله.

وتابع: إن التصوف معروف وقديم قدم البشرية، وكان المنهج الذي سلكته البشرية للبحث عن الحقيقة، حتى قبل الأديان السماوية، فالبعض كان يخرج إلى الجبال لكي يعرف من هو الخالق ومن أين جاء الإنسان؟.

وأردف أن النفس البشرية خُلقت في الأصل لطيفة نورانية عالمة بما كان وما يكون وما سيكون، مشيرًا إلى أن من يُكشف عنهم الحجاب هم أهل التزكية، ويكون الكشف بقدر تصفية النفوس.
 

محمد مهنا مملكة الدراويش التزكية الحجاب الحب درجات التصوف قصواء الخلالي

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