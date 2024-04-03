لجين عمران: جوزي قالي عندك مشكلة أما بتجوعي مبتعرفيش أمك ولا أبوكي

قالت الإعلامية لجين عمران، إن زوجها يتحدث معها على أنها طيبة ورائعة في بداية التعرف على بعضهم البعض، مضيفًا: "جوزي قالي أنتي عندك مشكلة أما بتجوعي لا بتعرفي أمك ولا أبوكي وبتبيعي كل اللي قدامك".

وأشار "لجين عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تحب الاكل والأطعمة المختلفة، معقبة: "أنا وحده بعز معدتي وبحبها جدًا.. بحب أدخل المطبخ كتير.. بدلع الناس اللي حوليا بأني بطبخ ليهم".

وشددت لجين على أنها من تطهي جميع الأكلات لضيوفها، رغم أن زوجها دائمًا ما يحاول إقناعها بأنه في حالة وجود عدد كبير من الضيوف بأن تقوم بشراء الأكل من الخارج، ونوهت بأنه لو كانت موجودة في صحراء ومعها أخر لقمة مع شخص عزيز وغالي ستطعمه ولا تكون قادرة على ان تشوفه يتوفى أمامها في هذا الموقف.