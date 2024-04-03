أمينة المرأة بحماة الوطن: حفل تنصيب السيسي يعبر عن مكانة مصر وتاريخها

قالت رانيا الشيمي أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، جاء حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة بالشكل الذي يليق لمكانة وقيمة مصر على الخريطة الدولية، مؤكده على أن قراراته التي اعلنها اليوم من مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة عهد أمام المواطنين لاستكمال مسيرته التنموية لبناء الجمهورية الجديدة التي تأسست ركائزها خلال فترة الولاية الأولى .

وأكدت الشيمي على أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من الإنجازات بمختلف المجالات والقطاعات، لافته إلى أن الرئيس حريص على المضي قدمًا نحو الإنجاز في البناء والتنمية، بهدف إعلاء الدولة الوطنية الحديثة، مشدده على تماسك وحدتنا الوطنية هو الضمانة الأولى للعبور بمصر نحو المكانة التي تستحقها" .

واستعرضت الشيمي أهم القرارات التي اعلنها فور تنصيبه لولاية رئاسية جديدة منها : أولوية حماية وصون أمن مصر القومي، واستكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، ودعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع .