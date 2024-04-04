أدعية ليلة القدر مكتوبة.. ليلة كلها بركات وفضائل كثيرة

أدعية ليلة القدر مكتوبة، تعد ليلة القدر أحد أهم الليالي وأفضلها، كما أن لها مكانة كبيرة عند المسلمين في كافة أنحاء الأرض، أدعية ليلة القدر مكتوبة يتطلع إليها الجميع، وأيضا ينتظر المسلمون أيضا ليلة القدر بفارغ الصبر من أجل ترديد أدعية ليلة القدر مكتوبة لعل الله يستجيب لهم وينظر إليهم في هذه الليلة نظرة رحمة يغفر الله لهم.



أدعية ليلة القدر مكتوبة، تتميز ليلة القدر أنها ليلة كلها بركات وفضائل كثيرة، ومن فضلها ذكر في القرآن سورة باسمها فقال الله تعالى: (إنا أنزلنه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر)، وهذا ما أكد للمسلمين أجمعين، وجعلهم مؤمنين أن الله أنزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة.

ونقول في أدعية ليلة القدر مكتوبة اللهم احيينا مستورين، وامتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

- اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم تول أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

-اللهم انصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة، يا أرحم الرَّاحمين، يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء، ما لنا سواك نرجوه، ما لنا سواك ندعوه، ونسألك يا ربنا خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

-اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

-اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

-اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

-اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليلة المباركة، والطف بنا في هذه الليلة المباركة، وأجرنا من النَّار في هذه الليلة المباركة.

-اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين.

-اللهم نعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد -صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشَّر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدَّائمة في الدِين والدنيا يا رب العالمين.

-اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية ليلة القدر

أدعية ليلة القدر ، شهدت ليلة القدر أحد أعظم الأحداث وأجلها ألا وهي ليلة القدر، فهي ليلة يضاعف الله فيها لعباده حسناته ويكفر عنهم سيئاته، أدعية ليلة القدر موضوع لها قيمة وأهمية عند المسلمين كي يستجيب الله لهم ويعتق رقابهم من النيران، فمن أدعية ليلة القدر موضوع:

-اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوساً مطمئنة، اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر الأمن أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

-اللهم أكتب لنا اليسر لمن يعاني العسر والراحة لمن به هم والسعادة لمن يحصل في قلبه حزن والشفاء للمريض والرحمة للميت والإجابة لمن دعاك يا الله يا كريم أن تنصر امة محمد صل الله عليه وسلم.

-اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

-اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا الا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

-اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة اللهم ان كانت ليلة القدر، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

-اللهم أجعل آخر أفعالي سجدةً لك، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك مضى الشهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان، وأعنا على ما تبقّى منه، وبلغّنا ليلة القدر.



دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر، هي ليلة مباركة فيه نزل القرآن الكريم ، وفيها تتنزل الملائكة، وفيها يستجاب الدعاء، وليلة القدر هي خير الليالي في العام كله فرصه لكل تائب ولكل عاص أن يتوب في ليلة القدر ، لذا علينا في ليلة القدر الحرص على القيام والاذكار والاستغفار وكثرة الدعاء في ليلة القدر.

-اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر، اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلني لسواك، اللّهم إن ضاقت الأحوال يوماً أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

-اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

-ونقول في ليلة القدر اللهم أجعل لأبي من ليلة القدر النصيب الأكبر من رحمة الله وفضله وكرمه، اللهم أنزل على قبره وقبور المسلمين النور والسرور والضياء وبشرهم بالعفو والغفران والعتق من النار، يا رب أجعل دعائنا من نصيبهم.

- اللهم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

-اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوتك وجبروتك يا جبار، اللهم صل وسلِّم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا زيارته، واسقنا من يده الشَّريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

-اللهم يا غني يا حميد، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك، اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه، ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله.

-اللهم يا رحم، يا معلِم القرآن، يا خالق الإنسان، ومعلِّمه البيان، فلك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، إنك على كل شيء قدير، إنك على ما تشاء قدير.

-اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.