عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقل شعائر صلاة التهجد ليلة 25 رمضان من الحرمين الشريفين

صلاة التهجد ليلة
صلاة التهجد ليلة 25 رمضان بالحرم المكي

يؤدي المسلمون في رحاب الحرمين الشريفين، صلاة التهجد في ليلة الـ 25 من رمضان 2024، حيث سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلاتي التراويح والتهجد في هذا الشهر المبارك.

صلاة التهجد ليلة 25 رمضان بالحرم المكي

صلاة التهجد ليلة 25 رمضان بالحرم المدني

هل التراويح تغني عن التهجد وما الفرق بينهما؟  

ذكرت دار الإفتاء المصرية أنه ينبغي إحياء  العشر الأواخر من رمضان بصنوف العبادات، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والتوسعة على الأهل والأقارب، وكثرة الذكر، والاعتكاف، والتهجد، والدعاء والتضرع إلى الرؤوف الرحيم سبحانه.

وأوضحت الإفتاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها؛ فالله يختصها بالعناية والاهتمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحينها وينتظرها ليتقرب فيها إلى الله أكثر ويكثر فيها الذكر والطاعة والعبادة.

قال أكثر الفقهاء أن صلاة التهجد تكون بصلاة الليل مطلقا؛ سواء قبل النوم، أو بعده، فيظهر من ذلك أن قيام الليل يشمل التهجد؛ إذ يدخل فيه معنى الصلاة قبل النوم، أو بعده، ويشمل عبادات أخرى، وقد ذكر القيام والتهجد في القرآن الكريم؛ قال -تعالى-: «يا أيها المزمل*قم الليل إلا قليلا»، وعن التهجد قال -عز وجل-:(ومن الليل فتهجد به نافلة لك)، ويطلق العلماء على صلاة قيام الليل في رمضان اسم صلاة التراويح، كما يمكن أن تسمى تهجدا.

الفرق بين صلاة التراويح والتهجد أن صلاة التراويح في شهر رمضان سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم وفعلها أصحابه في عهده وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم واستمر العمل بها إلى اليوم، وأما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه حد محدد والعلماء مختلفون فيه منهم من يرى أنه ثلاث وعشرون ومنهم من يرى أنه ست وثلاثون ومنهم من يرى أكثر ومنهم يرى أقل، والصحابة صلوها في عهد عمر ثلاثا وعشرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صلاة التهجد ليلة 25 رمضان الحرمين الشريفين العشر الأواخر دار الإفتاء صلاة التراويح الفرق بين صلاة التراويح والتهجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

4 قرارات جديدة من الحكومة.. تعرف على التفاصيل

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

مفاجأة.. نجم الأهلي يُقرّر تجديد تعاقده مع النادي ويُعلق ملف الاحتراف

موضوعات متعلقة

قصة آية 33 من سورة الأنفال .. لماذا لا يعذب الله المستغفرين؟

كيف أجتهد في ليلة القدر وأنا حائض؟.. 9 أعمال لا تشمل الصوم أو مس المصحف

دعاء ‏الليلة الوترية الثالثة من العشر الأواخر‏.. أدركها بـ7 كلمات حتى الفجر

العشر الأواخر.. صلاة العشاء والتراويح ليلة 25 رمضان في رحاب الأزهر |بث مباشر

العشر الأواخر| نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح ليلة 25 رمضان من «الحرمين»

العشر الأواخر من رمضان.. أزهري يوضح سنن الرسول لإحيائها بالتفصيل | فيديو

دعاء ليلة القدر للشيخ الشعراوي.. اغتنمه حتى نهاية العشر الأواخر

دعاء ليلة القدر المستجاب في ثالث الليالي الوترية.. أقل من ساعة على استقبالها

ترشيحاتنا

إيناس الدغيدي: ياسمين صبري دخلت الفن عشان جميلة لكن عايزة تتطور

في ندوة صدى البلد.. سيد أسامة يكشف كواليس شخصية "ميكا"|صور

رئيس هيئة الدواء عن طلبات زيادة الأسعار: نتخذ قرارات تضمن استدامة الصناعة

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت وترقبوا الباقي منها في الصباح

بيتفرج على البنات في الحمام.. التحقيق في تسلل عامل لجامعة شهيرة بأكتوبر

مفاجأة مدوية| ألغاز غامضة تتحدى العلم والتاريخ والعقل والمنطق.. ما هي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة مدوية| ألغاز غامضة تتحدى العلم والتاريخ والعقل والمنطق.. ما هي؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 4 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

بوجاتي EB110 .. أول سيارة خارقة حديثة تبلغ عامها الـ30

مش فساتين عادية.. مي عمر بإطلالات تثير الجدل في رمضان

فيديو

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ