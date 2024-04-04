عامر العمايرة يكشف الموقف القانوني لواقعة حسين الشحات والشيبي

كشف عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي الموقف القانوني لواقعة حسين الشحات و الشيبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أكس.

و كتب عامر العمايرة: يقال أن محمد الشيبى لاعب بيراميدز ‏لن يحضر التحقيق معه أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري فماذا تقول اللائحة؟



وتابع : ‏مادة 14 الحضور أمام اللجنة،‏للجنة توقيع العقوبة المناسبة فى حالة الضرورة دون حضوره،‏للجنة توقيع غرامة علي أي طرف لا يتعاون معها بعد إنذاره.

وكان قد علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي تمسك محمد الشيبي باللجوء إلى القضاء بسبب واقعة حسين الشحات.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏الحل من وجهة نظري أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري تصدر قرارا بإيقاف محمد الشيبي عن مزاولة أى نشاط خاص بكرة القدم لحين سحب القضية من أمام المحاكم العادية وأن اتحاد الكرة المصري يطلب من اللجنة التأديبية للفيفا تعميم العقوبة ليكون لها أثر عالمى فى حالة دى الفيفا سيصبح مختصا لنظرها ".