القصة الكاملة لحادث تصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل القصة الكاملة لمصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل " تريلا" بمركبات توك توك ومقهى بأسوان.

وكانت قد شهدت منطقة الصداقة القديمة بأسوان وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل " تريلا " بعدد من مركبات التوك توك مما أدى إلى انحراف عجلة القيادة فى يد سائق السيارة وتوجه التريلا الملحقة بها نحو مقهى يتواجد عليه عدد من المواطنين، مساء امس .

وتبين بوصول الجهات المختصة عند منطقة الحادث وجود عدد من الوفيات والمصابين بواقع مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم، والمتوفين إلى المشرحة العمومية.

حادث

الصور الاولى لتصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان

وترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً بوقوع حادث تصادم فى منطقة الصداقة القديمة التابعة لدائرة المدينة مما أسفر عن وقوع اعداد من الوفيات والمصابين.

وبانتقال الجهات المختصة إلي مكان الحادث تبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت بعدد من مركبات توك توك ما أدي إلي إصابة عدد من الأشخاص ووجود وفيات .

كما أن بعد وقوع التصادم بين سيارة النقل الثقيل "التريلا" والتكاتك اقتحمت التريلا مقهى بجوار هايبر، وأصابت عدد من الأشخاص جارى حصرهم، ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

مصابين

الصور الاولى لتصادم تريلا بمركبات توك توك ومقهى بأسوان

وجاءت أسماء المتوفين لتضم كل من عبد الرحمن. م. ج 32 سنة، كان قد أصيب بحالة غيبوبة تامة، وتوفى بعد وصوله إلى قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي، وآخر مجهول الهوية 11 سنة ، لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

بينما ضمت قائمة أسماء المصابين بالحادث كل من محمد. خ. ح 50 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر. ص. م 11 سنة، والذى أصيب بكسور متعددة بالجسم، وأنور الصادق. م 20 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وطه.ا.م 35 سنة، والذى أصيب بجروح بالوجه.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بواسطة الفرق الطبية بمستشفى أسوان الجامعي.