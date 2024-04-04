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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح لدعم زوجتك خلال فترة الحمل

الحمل
الحمل

في فترة الحمل للمرأة، يجب على الزوج أن يضع في اعتباره احتياجات زوجته في تلك الفترة وأن يتفهم أنها قد تتغير مع تقدم الحمل.

 إليك ست نصائح لدعم زوجتك خلال فترة الحمل كشف عنها موقع business.

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نصائح لدعم زوجتك خلال فترة الحمل

الاهتمام براحتها: كون مهتمًا براحة زوجتك واحرص على تلبية احتياجاتها الجسدية والعاطفية، قد تحتاج إلى مساعدة إضافية في الأعمال المنزلية أو في القيام بالمهام اليومية.

الاستماع والتواصل: استمع بعناية إلى مشاعر زوجتك وتحدث معها بشكل مفتوح وصادق. اسألها عن مشاعرها وتجاربها وكن متواجدًا للاستماع إليها دون القيام بالتقييم أو الحكم.

المشاركة في زيارات الطبيب: حاول حضور زيارات الطبيب مع زوجتك، قد تكون هذه الزيارات فرصة للتعرف على تفاصيل الحمل ومراقبة صحة الجنين، كما يمكنك أن تقدم الدعم والتشجيع أثناء هذه الزيارات.

المشاركة في الاستعداد للولادة: شارك زوجتك في التجهيزات الخاصة بالولادة، مثل حضور دورات الولادة والتعلم حول عملية الولادة والرعاية اللاحقة، كن موجودًا لتقديم الدعم العاطفي والمساعدة العملية.

الاهتمام بالتغذية السليمة: قدم الدعم لزوجتك في تناول طعام صحي ومتوازن خلال فترة الحمل. اطلب مشورة طبيب النساء والتوليد حول النظام الغذائي المناسب وتوفير الوجبات الصحية.

الاحترام والتفهم: احترم تغيرات الجسم والمشاعر التي تمر بها زوجتك خلال فترة الحمل. كن صبورًا وتفهم تقلبات المزاج والاحتياجات الخاصة بها. قد تحتاج إلى مزيد من الدعم والتفهم خلال هذه الفترة.

تذكر التواصل المفتوح والمحبة والدعم العاطفي سيساعدانك على تقديم الدعم المناسب وإحساس زوجتك بالراحة والأمان خلال فترة الحمل، وأن كل مرة تختلف عن الأخري عليك أن تأخذ هذا فى الإعتبار.

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