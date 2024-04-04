صديق للبيئة والرحلة تستغرق 25 دقيقة.. تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية

كشف هاني عمارة، الكاتب الصحفي، تفاصيل مشروع المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية، قائلا إن المشروع كان حلما منذ سنوات طويلة وكانت إسكندرية تعاني من موضوع المسارات المحدودة.

وأضاف هاني عمارة، الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب، أن القطار الحالي الذى تم وقفه كان يمر بأماكن مكدسة، وكانت مشكلة كبيرة لأن القطار كان يقترب من تكتلات سكنية عالية الكثافة، إلى أن صدر قرار بتنفيذ هذا المشروع.

وأوضح أن هذا المشروع سيقام على مسار قطار أبو قير، لافتا إلى أنه سيتم استبداله لأنه قديم ويصدر صوتا مزعجا وله الكثير من العيوب، وسيتم الاستفادة من مساره، وسيكون صديقا للبيئة، والرحلة به تستغرق 25 دقيقة.