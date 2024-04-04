حيلة زوج للتهرب من نفقة طليقته وأطفاله.. والزوجة تواجهه بالمستندات

تقدمت زوجة بدعوي حبس، ضد مطلقها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تطالبه بسداد نفقتها وأطفاله الشهرية، بعد أن لجأ الزوج إلى حيلة للتهرب من تلك النفقات.

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قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة أن زوجها لديه من العقارات والسيارات والأموال ما يكفى للإنفاق على أكثر من أسرة ولكنه يعمل على معاقبتها بحد قولها لأنها طلبت منه الطلاق فقرر عدم الإنفاق عليها وعلى أطفاله.

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وأضافت الزوجة أنها لم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ لها بعدما فشلت كل الحلول الودية ومحاولات تدخل الأهل لردعه عما يفعل، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للدور الأول من شهر مايو المقبل، للاستعلام عن الحالة المادية للزوج، بعدما قدمت الزوجة مستندات تؤكد أن حالته المادية على أفضل حال.

وعلى جانب آخر، تقدم زوج بدعوى أمام محكمة الأسرة يطالب فيها بتخفيض نفقات أطفاله، وقدم مستندات تفيد عدم قدرته على السداد.

وقال الزوج في دعواه إنه تكفل بزوجته وأسرته لسنوات وعندما تعسرت حالته المادية بدأت الزوجة في الشكوى ثم تركت المنزل وطلبت الطلاق ورفضت مساعدته رغم يسر حالتها المادية.

وأضاف الزوج أنه رغم علمها بضيق حالته المادية إلا أنها طلبات بزيادة نفقات الأطفال التي تأخذها منه واستولت على المنقولات والمصوغات ورغم ذلك اتهمته بتبديدها وطالبته برد قيمة المنقولات والمصوغات.