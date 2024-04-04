بسبب مباراة كرواتيا.. ترتيب صادم لـ منتخب مصر في آخر تصنيفات الفيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس تصنيف المنتخبات العالمي، حيث احتل منتخب مصر المركز الـ 37 عالمياً، وجاء في المركز الرابع بين منتخبات أفريقيا.

يأتي هذا التراجع بعد مباراتي المنتخب في كأس عاصمة مصر أمام نيوزيلندا وكرواتيا، حيث فاز في الأولى وخسر في الثانية بنتيجة 4-2.

وحصل منتخب مصر على المركز 37 عالمياً، متراجعاً مركزاً واحداً برصيد 1499.72 نقطة، بسبب خسارته أمام كرواتيا، وجاء المغرب في المركز 13 عالمياً والأول أفريقيا، تليه السنغال في المركز 17 عالمياً والثاني أفريقيا، ثم نيجيريا في المركز 30 عالمياً والثالث أفريقيا، وبعدها جاءت مصر في المركز الرابع أفريقيا.

وترأس تصنيف فيفا للمنتخبات الأرجنتين متصدراً، وبعدها فرنسا، واحتلت بلجيكا المركز الثالث على حساب إنجلترا التي تراجعت إلى المركز الرابع. وتأتي البرازيل في المركز الخامس، وبعدها البرتغال في المركز السادس.

وتراجعت هولندا مركزاً واحداً لتحتل المركز السابع، فيما حافظت إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا على مواقعها في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

وفيما يلي تصنيف الـ 10 الأوائل في تصنيف فيفا للمنتخبات:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- بلجيكا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا