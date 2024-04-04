مسلسل رحيل الحلقة 10 .. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض اليوم الحلقة 10 من مسلسل “ رحيل ” ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري ، ويعرض بشكل حصري علي قناة أبو ظبي .

مسلسل رحيل يعرض في الثامنة مساءًا علي قناة أبو طبي الفضائية ، كما من المقرر ان تطرح الحلقات علي تطبيق القناة .

أحداث مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".