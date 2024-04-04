عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر معبر كرم أبو سالم..

جيش الاحتلال يفرج عن 101 من الأسرى الفلسطينيين

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 101 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق قالت هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة، أن الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، “لا تلبي احتياجات القطاع الذي يعاني من نفاد المواد التموينية” بسبب الحرب الإسرائيلية.

ومن جانبه ؛ ذكر هشام عدوان، المتحدث باسم “هيئة المعابر الفلسطينية” في وقت سابق: “إن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً يبلغ 100 شاحنة، وهو معدل قليل جداً بالنسبة للكارثة التي ألمت بالقطاع”.

وقال : “نحن بحاجة لعدد أكبر من الشاحنات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يومياً، وذلك في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع”.

وأضاف : “قطاع غزة يعاني من نفاد كل شيء من المواد التموينية، لذا نحتاج إلى أعداد أكبر من الشاحنات التي تدخل القطاع”.

ولفت إلى أن “معبر رفح يعمل لدخول حالات استثنائية مثل حملة الجوازات المصرية وأصحاب الجنسيات الأجنبية والمرضى والجرحى”.

وشدد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة.

ودعا عدوان إلى إدخال المزيد من السلع الغذائية لقطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها “إسرائيل” على القطاع.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت في وقت سابق عن دخول 9831 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبري رفح البري الواصل مع مصر، وكرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ 21 أكتوبر الماضي، وحتى الأول من فبراير الجاري.

وفرضت “إسرائيل” على القطاع، حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي
 

الفلسطينيين الحدود غزة الحرب الإسرائيلية المعابر الفلسطينية الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

ترشيحاتنا

بايدن غاضب ومحبط وسيعبر عن ذلك.. مكالمة جادة بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو اليوم|تفاصيل

شيخ الأزهر: الله عدل.. ولن يمر كل ما يحدث في غزة دون عقاب

كانت تحمل مساعدات لغزة.. سفينة تبحر عائدة لقبرص بعد قـ.تل إسرائيل عمال إغاثة أجانب

شريف إكرامي: رمضان لم يخطئ والبعض يكيل بمكيالين بين عاشور وصبحي

مد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو لمدة ساعة غدا .. تفاصيل

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

فيديو

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

اﻟﻤﺰﻳﺪ