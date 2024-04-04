جيش الاحتلال يفرج عن 101 من الأسرى الفلسطينيين

عبر معبر كرم أبو سالم..

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 101 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلهم من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق قالت هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة، أن الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، “لا تلبي احتياجات القطاع الذي يعاني من نفاد المواد التموينية” بسبب الحرب الإسرائيلية.

ومن جانبه ؛ ذكر هشام عدوان، المتحدث باسم “هيئة المعابر الفلسطينية” في وقت سابق: “إن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً يبلغ 100 شاحنة، وهو معدل قليل جداً بالنسبة للكارثة التي ألمت بالقطاع”.

وقال : “نحن بحاجة لعدد أكبر من الشاحنات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يومياً، وذلك في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع”.

وأضاف : “قطاع غزة يعاني من نفاد كل شيء من المواد التموينية، لذا نحتاج إلى أعداد أكبر من الشاحنات التي تدخل القطاع”.

ولفت إلى أن “معبر رفح يعمل لدخول حالات استثنائية مثل حملة الجوازات المصرية وأصحاب الجنسيات الأجنبية والمرضى والجرحى”.

وشدد على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة.

ودعا عدوان إلى إدخال المزيد من السلع الغذائية لقطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها “إسرائيل” على القطاع.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت في وقت سابق عن دخول 9831 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبري رفح البري الواصل مع مصر، وكرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ 21 أكتوبر الماضي، وحتى الأول من فبراير الجاري.

وفرضت “إسرائيل” على القطاع، حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي

