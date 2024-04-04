الكشف على 1601 مواطن خلال قافلة طبية بقرية خورشيد بالإسكندرية

قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إنه تم الكشف على 1601 مواطن خلال قافلة طبية بوحدة قرداحي بقرية خورشيد بمنطقة المنتزه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



وأضافت وكيل وزارة الصحة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، و محمد الشريف محافظ الإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة.



وأوضحت أن القافلة ضمت تخصصات (الباطنة، والأطفال، والأسنان، والجراحة، والنساء، وتنظيم الأسرة، والجلدية والرمد)، بمشاركة 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم.



وتابعت أنه تم صرف العلاج مجانا بالكامل للحالات، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



من جانبها..قالت منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية الدكتورة رشا فوزي إنه تم خلال القافلة إجراء 386 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و80 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و10 أشعة سينية.

وأضافت أنه تم أيضًا فحص 176 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 549 مواطنًا من أهالي المنطقة بعدد من الموضوعات الصحية.

