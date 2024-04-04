عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1601 مواطن خلال قافلة طبية بقرية خورشيد بالإسكندرية

صدى البلد

قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إنه تم الكشف على 1601 مواطن خلال قافلة طبية بوحدة قرداحي بقرية خورشيد بمنطقة المنتزه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).


وأضافت وكيل وزارة الصحة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، و محمد الشريف محافظ الإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة.


وأوضحت أن القافلة ضمت تخصصات (الباطنة، والأطفال، والأسنان، والجراحة، والنساء، وتنظيم الأسرة، والجلدية والرمد)، بمشاركة 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم.


وتابعت أنه تم صرف العلاج مجانا بالكامل للحالات، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.


من جانبها..قالت منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية الدكتورة رشا فوزي إنه تم خلال القافلة إجراء 386 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و80 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و10 أشعة سينية.
وأضافت أنه تم أيضًا فحص 176 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 549 مواطنًا من أهالي المنطقة بعدد من الموضوعات الصحية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض قبل العيد بأيام

إضافة 3 أيام على إجازة العيد.. قرار جديد بشأن الموظفين| احسب عدد أيامك

ترشيحاتنا

موجهًا اتهامًا خطيرًا.. ماكرون يندد بتلميحات روسيا بعد مكالمة وزيري دفاع البلدين

الرابع أفريقيًا.. أحمد حسن يعلن عن تراجع منتخب مصر في التصنيف العالمي

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر.. وقناة مفتوحة تنقل اللقاء

دعاء اليوم 25 رمضان قبل الإفطار.. ردده بتدبر ويقين

النيابة السودانية تصدر أوامر بالقبض على «حمدوك» و15 من قادة تنسيقية تقدم

لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني

يتردد فى دعمك وأحيانًا يُسيئ فهمك.. صفات الرجل المُتردد

إسرائيل وجدتها أخيرًا.. ما قصة البقرة الحمراء آخر نبوءة لهدم المسجد الأقصى؟

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

فيديو

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

اﻟﻤﺰﻳﺪ