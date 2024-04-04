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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب: إصدار لائحة قانون التصالح سيضع حلولا جذرية لمخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ، مؤكداً أن البدء فى تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره فى تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن إصدار هذه اللائحة ادى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى الملايين من المواطنين الذين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران ، مؤكداً أن المخالفات البنائية كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية.

واعتبر المهندس أمين مسعود إصدار هذه اللائحة بمثابة خطوة كبيرة وإيجابية لمنح الفرص الحقيقية لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني مما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء و تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات في ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم هذا الملف ووضع حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة المتعلقة بمخالفات البناء.

وناشد المهندس أمين مسعود جميع المواطنين من اصحاب المخالفات بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتصحيح أوضاعهم مطالباً من الحكومة تنفيذ هذا التشريع بكل جدية وتقديم كل التيسيرات للمواطنين كما جاء فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء التخطيط العمرانى

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