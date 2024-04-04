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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو: محمد سامي دقيق ومخضرم| فيديو

المستشار القانوني
المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو

كواليس ومفاجآت في مسلسل نعمة الأفوكاتو كشفها المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني للمسلسل في لقاء مع موقع صدى البلد الإخباري.

تفاصيل جديدة في مسلسل نعمة الأفوكاتو

وقال المحامي شعبان سعيد لـ صدى البلد، منذ بداية المسلسل في كتابة السيناريو كان معمول حساب كل حاجة، وأنا كنت بكتب الديباجة الأولى والأخيرة في المحكمة وبترك المسائل الدرامية والأدبية في منتصف النص.

وتابع المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، أن محمد سامي في أعماله يعتمد على محامي وطبيب والمتخصصين في كافة المجالات لحبك الدراما، ويعمل على الدقة على غيره الغير مهتمين بذلك، مفيش منه في موضوع الدقة والحاجات المتعلقة بالتركيز.

واستكمل “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف علي الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

ملخص أحداث مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى. 

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