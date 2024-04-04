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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

وشي باظ وحياتي اتدمرت.. القصة الكاملة لتشوه وجه المطرب الشعبي شواحة.. تفاصيل

المطرب الشعبي شواحة
المطرب الشعبي شواحة

"وشي باظ وحياتي اتدمرت مش هعرف أشتغل تاني" كلمات رددها المطرب الشعبي "شواحة" خلال بث مباشر بحسابه الشخصي عبر تطبيق التيك توك، بعد تعرضه لهجوم بالأسلحة البيضاء بشارع الثلاثين بمحافظ الإسكندرية، من قبل أقاربه حسب قوله إثر خلاف اندلع فيما بينهما منذ سنتين.

بوجه تطبع عليه آثار الجروح العميقة خلفتها آلات حادة استخدمها أقاربه، ظهر المطرب "شواحة" بالأمس باكيا ببث مباشر، ليروي ملابسات الواقعة الشنيعة في حقه من عدة أيام.

 

نصب له فخ

روى "شواحة" المطرب الشعبي الشهير  بأغنية الشعبية التي يستمع إليها الملايين من محبيه، أنه تعرض لهجوم غادر من قبل زوج أخته وابنه بعد اللجوء إليهما للحصول على بعض الأموال فور إجرائه عملية المرارة بأحد المستشفيات بالإسكندرية.

 لينصب زوج أخته وابنه للمطرب الشعبي فخا، أثناء نزوله من التاكسي وبدل من الترحاب به، أقدموا على جرحه في وجهه ورأسه وطعنه في قدمه بعدة طعنات على الملأ، ليتسبب هذا الهجوم في تشويه وجه المطرب الشعبي بجروح غائرة.

 

وجهه تشوه

ست ساعات قضاها "شواحة" داخل غرفة العلميات في محاولة لترميم وجهه المشوه جراء الجروح الغائرة التي تعرض لها خلال الهجوم من أقاربه، لتكون النتيجة تشوه وجهه، وفقاً لروايته عبر بثه المباشر.

 

نشر المطرب الشعبي " شواحة" مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة يثبت الواقعة، ظهر فيه لحظة خروج "شواحة" من السيارة الأجرة، ليقابله أقاربه بالأسلحة البيضاء ويجرحوا في وجهه ورأسه بشكل غير متوقع.

ضياع مستقبله

ببكاء وحرقة تتسم بالانكسار أباح "شواحة" بكل ما في قلبه لأصدقائه "محمود شيبه" ابن الفنان "أحمد شيبة" وتيك توكر آخرين ببثه المباشر، واصفاً شعوره بالظلم والغدر وضياع مستقبله بعد تشوه وجهه، مؤكداً بأنه لن يقبل أحد باستدعائه في الحفلات أو المناسبات يقوم بإحيائها بعد تشوه وجهه بشكل شبه كامل.

 

يطلب العدالة 

وخلال بثه المباشر، طالب المطرب الشعبي "شواحة"، كافة الجهات المعنية بالتحقيق في الأمر لنيل العدالة الناجزة عبر معاقبة مرتكبي الجريمة،  بعد أن أودوا  بمستقبله المهني إثر تشويههم لوجهه.

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