طريقة عمل كنافة نابلسية زى المحلات

تعد الكنافة النابلسية من اشهر الحلويات الرمضانية فى البلاد العربية بسبب مذاقها الشهي وشكلها المميز.

نعرض لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية زى المحلات من خلال وصفة الشيف غادة جميل.



مقادير الكنافة النابلسية

كنافة

زبدة سائلة

جبنة موتزاريلا مبشورة

جبنة عكاوي مبشورة

زعفران شربات

ماء زهر

فستق

لون طعام برتقالي



طريقة عمل الكنافة النابلسية

* اخلطي الكنافة مع الزبدة وضعي طبقة من الكنافة وضعيها في صينية فرن مدهونة سمنة ثم تضاف الجبن العكاوي والجبن الموتزاريلا ثم ضعي طبقة كنافة.

* تدخل الكنافة الفرن حتى تمام الطهي وضعي عليها الشربات المخلوط مع ماء الزهر ولون الطعام البرتقالي والزعفران ليصبح لون الكنافة النابلسية برتقالي.