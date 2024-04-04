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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة 25.. عيسى الوزان يدبر لقتل صلاح عبد الله انتقاما من السقا

العتاولة
العتاولة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة والسريعة والتى بدأت بانتقام نصار فتيحة من عيسي الوزان.

وقام نصار باحراق مخازن عيسي الوزان انتقاما منه على قتل ابنه مالك، كما يستعد عيسي الوزان للرد على نصار بعد حرق المخازن الخاصة به.

 

وشهدت الحلقة أيضا استحواذ السبتي والذى يجسد شخصيته أحمد كشك على مجوهرات سترة والدة أحمد السقا وطارق لطفى بالتعاون مع هدي الأتربي.

 

وانتهت الحلقة بقيام عيسي بتدبير عملية قتل صلاح عبدالله عم أحمد السقا فى أحداث المسلسل ويطلب من مي كساب تنفيذ العملية ليكون هذا ردا على حرق المخازن الخاصة به.

 

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

 

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة أحمد كشك احمد السقا صلاح عبدالله

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