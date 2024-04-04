الحشاشين الحلقة 25.. خروج حسن الصباح من قلعة آلموت لأول مرة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين، خروج حسن الصباح من قلعة آلموت في رحلة استكشاف والبحث عن أسرته.

والتقى حسن الصباح عدد من الغرباء في رحلته أبرزهم ابنة الراعي التي تلعب دورها أمينة خليل.

وتم لم الشمل بين نورهان ويحيى وأسرتها بعدما اكتشف السلطان بركياروق وجودها في أصفهان مع دنيا زاد في منزل عمر الخيام.

طلب السلطان لقاء زوجة حسن الصباح التي ترغب في الانتقام لمعرفة أسرار زوجها واستغلال كراهيتها له للتخلص منه.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.





الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.