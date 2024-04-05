بيكرهوا الرجالة .. من هما هبة حسين ولبنى الخالدي | فيديو جراف

وقعت الفنانتان السعوديتان “ هبة الحسين ولبنى عبد العزيز الخالدي ” في فخ الفنان رامز جلال في برنامج "رامز جاب من الآخر" .

وقال رامز جلال في بداية الحلقة "معانا نجمتين نفسي أقفش لهم هوية، شوية مذيعات وشوية ممثلات، واللي زاد وغطى عاملين فيها رواد في الحركة النسوية، واخدين إنستجرام منصة لبث أفكارهم المسمومة، واحدة تقول المرأة العاقلة لا تتزوج، والثانية تقول مفيش راجل لا يخون، بتجمعي ليه يا ولية؟ هو في أوفى من الرجالة على وجه الأرض؟ معنا ومعكم اللي ملهمش عزيز، وبيكرهوا الرجالة بشكل يغيظ".

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن حياة كل من الفنانتين “ هبة حسين ، لبني الخالدي ” …