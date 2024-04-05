دعاء الجمعة الأخيرة في رمضان.. أكثر من الصلاة على النبي

يعد دعاء الجمعة الأخيرة في شهر رمضان من أهم الأدعية التي يُستحبُّ قراءتها في هذه الأيام المباركة إذ يتجه المؤمنون إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار والتضرع إليه بالدعاء حتى يُغفر لهم ذنوبهم ويُبارك لهم في ما تبقى من شهر رمضان وفي حياتهم الدنيا والآخرة، من الأدعية التي يستحب قراءتها في الجمعة الأخيرة من رمضان، الدعاء بالمغفرة والعفو ويمكن أن يكون الدعاء بهذه الصيغة "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا"، وكذلك الدعاء بقول "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه".

الدعاء بالعافية والصحة، اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر المبارك شاهداً لنا لا علينا، واجعل قيامنا فيه قياماً لنا لا علينا، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار"، وكذلك الدعاء بقول "اللهم إني أسألك عافيةً في ديني ودنياي وأهلي ومالي".

الدعاء بالتوبة والاستغفار اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"، وكذلك الدعاء بقول "رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم".

إضافة إلى ذلك، يُمكن قراءة الأدعية المأثورة من السنة النبوية، مثل دعاء "اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى.. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم إني أسألك حسن الخاتمة.

-اللهم اجعلنا من المصلين والمتصدقين والمتوكلين عليك.

-اللهم اجعلنا من المتوبين والمحسنين والمؤمنين.

-اللهم اجعلنا من المقربين إليك والمتحابين فيك.

-اللهم اجعلنا من المتواضعين والمتصابرين والمستغفرين.

-اللهم اجعلنا من الذين يقرأون القرآن ويعملون به.

اللهم اجعلنا من المحسنين والمتسامحين والمتواضعين.

اللهم اجعلنا من المتقين والمتوكلين والمؤمنين، اللهم اجعلنا من المستقيمين والمهتدين والمهتدية.

اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة رسول الله، اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك في كل حال.

-اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالقضاء والقدر، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين.

-اللهم اجعلنا من الذين يستغفرونك دائماً، اللهم اجعلنا من الذين يتدارسون العلم ويطبقونه.

اللهم اجعلنا من الذين يخافون عقوبتك ويرجون رحمتك.

اللهمَّ إنَّ ليلةَ القدرِ في هذا الشهر، وإنَّ الدَّعاءَ فيها يرفعُ، فأسألُك برحمتكَ التي وسعتْ كلَّ شيءٍ، أنْ تغفرَ لي ذنوبي، وتعتقَ رقابي، وتغفرَ لوالديَّ، ولجميعِ موتى المسلمين، وتدخلَني الجنَّةَ بغيرِ حِسابٍ، وتنجِّيني من عذابِ القبرِ وعذابِ النَّارِ، وتصرفْ عنِّي وعنْ أهلِ بيتي وأحبَّتي كلَّ ما فيه شرٌّ وسوءٌ، وتجعلَنا ممَّن يدخلُون الجنَّةَ بغيرِ حِسابٍ، إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان

يعتبر ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ليلةً مهمةً و من أفضل الليالي وأكثرها بركةً في السنة، لذلك فإن الدعاء في هذه الليلة يعد من الأمور المستحبة والموصى بها.

ومن الأدعية التي يمكن قراءتها في ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي.

ويستحب أيضاً قراءة قوله تعالى "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين (الفلق والناس) وغيرها من الأدعية والأذكار التي تحث على الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله بالدعاء والابتهال في هذه الليلة العظيمة.

ويمكن أن يكون الدعاء في هذه الليلة بصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعتبر من الأدعية الأكثر فضلًا، حيث يقول المسلمون: "اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ".

-اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ،ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طرقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا .

اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولانستعين بنعمتك إلا على ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بفضائل أسمائك الحسنى، وبعظمتها، وبجلالها، وبسنائها، وبهيبتها، وبحرمتها وبعزتها، وبقوتها، وبقدرتها، إرفع عنا البلاء، ويسر أمورنا، واجبر كسرنا، واغني فقرنا، ونسألك.

- اللهم أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون.

- اللهم لاتحرمنا ونحن نسألك ولاتعذبنا ونحن نستغفرك

-اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الأقرباء ومن جفوة الأحباء ومن شماتة الأعداء.

-‏اللهم أرزقنا الإخلاص في الدعوات.. والقبول في الطاعات.. والشكر عند الخيرات.. والخشوع في الصلوات.. والعفو عند العثرات.

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2024

اللھم بلغنا ما نودّ ، واجعل لنا دعوةً لا تُرد ، وهبّ لنا رزقًا منك لا يُعد ، وافتح لنا بابًا إلى جنتك لا يُسد،اللهم في بدء الليالي العشر اللهم إني أسألك العفو على كل حال فاللهم ارزقني في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وعند السكرات عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وعند الصراط عفوك وعند الميزان عفوك فاشملنا في ليالي العتق من النيران بعفوك.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني سبحانك أعصيك تسترني و أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني فارحمني برحمتك ومن علي بعفوك وكرمك واغفر لنا أجمعين ..يارب .. يارب .. عاملنا بفضلك لا بعدللك إذ الفضل منك وإليك .. فاجعل الليالي العشر ليالي بركة وإحسان وإكرام ومن علينا بتمام عفوك ومغفرتك و أقضي حاجتي بقولك يا ملائكتي اقضوا حاجة عبدي في الليالي العشر فقد غلب يقينه قدري

-اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركه ليلة القدر

-اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة وهي ليلة بدء العشر من السعداء وروحي مع الشهداء يا أرحم الراحمين اقبل وتحنن وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم.

-اللهم اجعلنا من الذين يتصدقون بكل ما يملكون.

-اللهم اجعلنا من الذين يجتنبون الربا والظلم.

-اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على الصلاة في جماعة.

اللهم اجعلنا من الذين يحبون نفع الناس.

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وطيبة العمل وحسن الخاتمة.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.

ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي.