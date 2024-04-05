أمانة "حماه الوطن" بمركز الفيوم تكرم عددا من رموز العمل الوطني بالمحافظة

نظمت أمانة مركز الفيوم بحزب حماة الوطن برئاسة محمد حسني كابوه احتفالية كبرى عقب آداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية تحت عنوان "رد الجميل.. شكر و عرفان" تم خلالها تكريم عدد كبير من القيادات الشعبية والرموز الوطنية بمحافظة الفيوم من رجال القوات المسلحة والشرطة و شيوخ القضاء المصري.

كما تم خلال الإحتفالية تكريم عدد من الرموز الوطنية في مختلف المهن وحفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات وقدامى المحاربين وأبطال الرياضات المختلفة وبعض من أسر شهداء الوطن الأبرار بمحافظة الفيوم.

كما تقدمت أمانة مركز الفيوم بحزب حماة الوطن بهدية رمزية للسيد الرئيس السيسي تعبيراً عن اعتزازها بتولي سيادته فتره رئاسيه جديده وشكراً و عرفاناً لما قدمه لصالح الدولة المصرية وما تحقق في عهده من منجزات.

وأيضًا قدمت الأمانة هدية رمزية للرمز الوطني والقيادي الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية بالقوات المسلحة المصرية.

وهنأ المهندس محمد كابوه أمين مركز الفيوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأداء اليمين الدستورية لتوليه فترة رئاسية جديدة.

وأشار كابوه، إلى أن المصريين وقفوا خلف قيادتهم ورئيسهم للعبور بمصر إلى بر الامان وسط احداث واجواء سياسية و اقتصادية صعبة يمر بها العالم.

وأوضح أن الرئيس السيسي عاهد الشعب خلال خطاب التنصيب بأن يظل مخلصا للوطن ويضع مصالح شعب مصر كأولوية.

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