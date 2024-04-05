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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

23 أبريل ..عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا بدار الأوبرا

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلا موسيقيا بدار الأوبرا المصرية يوم 23 من شهر إبريل الجاري ضمن احتفالات الأوبرا باحتفالات الربيع.
 

ومن المفترض أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش، وغيرها من الأغاني، منها مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.
 

 

عمر خيرت 

عمر خيرت مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ويعد من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر. بدأت علاقة عمر خيرت بالبيانو بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي كارو إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية. 


انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقى في كلية ترينتى بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق، وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة لى بتيس شات والتي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرقة كعازف درامز والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل الخادمة ورابسودية عربية وغيرها، واطل على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة وغيرها ومن الأعمال الخالدة.
 

عمر خيرت دار الاوبرا المصرية احتفالات الربيع

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