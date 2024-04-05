القبض علي المتهمين بقتل فرد أمن إداري بالمطرية

ضبط رجال الأمن شخصين لتعديهما على فرد أمن إدارى بسلاح أبيض مما أودى بحياته بالقاهرة .



تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها (فرد أمن إدارى) توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال (شقيقه) إتهم كلا من (عامل ، طالب "مصابان بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم ، واعترفا بإرتكابهما الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.