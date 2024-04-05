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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي المتهمين بقتل فرد أمن إداري بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية

ضبط رجال الأمن شخصين لتعديهما على فرد أمن إدارى بسلاح أبيض مما أودى بحياته بالقاهرة .

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها (فرد أمن إدارى) توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال (شقيقه) إتهم كلا من (عامل ، طالب "مصابان بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم  ، واعترفا بإرتكابهما الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة خلافات سابقة شرطة المطرية فرد أمن إداري مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية

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