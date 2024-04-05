حسب محافظتك.. أعرف مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك حيث أنه من المتوقع أن يكون الأربعاء المقبل أول أيام عيد الفطر ويختلف موعد الصلاة من محافظة لأخري .

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

ويأتي عيد الفطر 2024 فلكيا، يوم الأربعاء 10 أبريل أي ما يوافق 1 شوال 1445 هجريًا، وبذلك يكون أول ايام عيد الفطر المبارك 2024.



ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة القاهرة الساعة الخامسة و 59 دقيقة، وفي الجيزة الساعة الخامسة و 58 دقيقة بالتوقيت المحلي.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

- محافظة القاهرة: صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:59 صباحًا.



- محافظة الجيزة: صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

- محافظة الإسكندرية: تكون صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

- محافظة بورسعيد: صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

- محافظة السويس: صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

- محافظة العريش: تكون صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

- دمنهور: تكون صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

- محافظة شرم الشيخ: تكون صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر





- ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

- ساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

- ساحة مسجد عمر بن الخطاب بإمبابة.

- ساحة مسجد التقوى بشارع المشابك.

- ساحة مسجد أبو العباس بطريق كفر طهرمس.

- ساحة مسجد أبو بكر الصديق بزنين.

- ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

- ساحة مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة.

- ساحة مسجد عمرو بن العاص.

- مسجد الحسين.

- مسجد الصديق بشيراتون.

- مسجد السلطان حسن.

إجازة عيد الفطر المبارك

وكان قد تقرر منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 حتي الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، على أن يكون يوم الأحد إجازه تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 .