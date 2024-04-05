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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. مقتل قيادي بارز في هيئة تحرير الشام

ارشيفي
ارشيفي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل القيادي العراقي البارز في «هيئة تحرير الشام» أبو ماريا القحطاني في تفجير انتحاري بمنطقة خاضعة لسيطرة الفصيل في شمال غرب سوريا. 

وأعلنت هيئة تحرير الشام الإرهابية في وقت سابق مقتل «الشيخ «أبو ماريا القحطاني» جراء هجوم غادر باستخدام حزام ناسف» نفذ على يدي عنصر ينتمي لتنظيم داعش.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان ان أبو ماريا القحطاني قتل وأصيب اثنان من مرافقيه بجروح خطيرة، نتيجة تفجير انتحاري.

وأشار المرصد إلى ان الاسم الحقيقي للقحطاني هو ميسر علي عبدالله الجبوري، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية الانتحاري.
وقال موقع تلفزيون «سوريا» انه وبحسب المعلومات التي حصل عليها، فإن القحطاني لقي مصرعه، إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه أثناء عناقه في مضافة بمدينة سرمدا.

وأفاد الموقع بأن القحطاني كان بمنزلة الصندوق الأسود وبيت اسرار قائد «هيئة تحرير الشام» أبي محمد الجولاني، وبالرغم من أنه لم يشغل منصبا رسميا فإنه كان - قبل اعتقاله - شخصا قويا وصاحب نفوذ كبير داخل التنظيم وخارجه.

وكانت هيئة تحرير الشام قد أفرجت عن القحطاني، أحد قياديي الصف الأول فيها، في 7 مارس، بعد اعتقاله 7 أشهر، بتهمة التواصل مع جهات معادية.

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