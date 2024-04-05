نقيب الفلاحين: نتوقع إنتاج 9.5 مليون طن قمح الموسم الحالي.. تفاصيل

ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين مزارعي القمح بتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول للحكومة ، لافتا إلي أن توريد الاقماح للحكومة يعود بالخير علي الجميع .

شراء القمح

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له ، أن الحكومه تستهدف شراء 3.5 مليون طن من الاقماح المحليه هذا الموسم وان هذه الكميات تستخدم لصناعة رغيف الخبز المدعم والذي يستفيد منه اغلب المصريين.

أسعار القمح

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن سعر شراء القمح من المزارعين هذا الموسم سعر مرتفع وعادل حيث حددت الحكومه سعر 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط و 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط و 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط .



وأشار ابوصدام إلي أن المساحه المنزرعه من الاقماح هذا الموسم تصل الي 3.5 مليون فدان بمتوسط انتاجيه نحو 20 اردب للفدان ونتوقع انتاجيه تزيد عن 9.5 مليون طن الموسم الحالي حيث تزرع معظم المساحه بتقاوي محليه معتمده عالية الانتاجيه ، وان توريد الاقماح سيبدأ من منتصف شهر ابريل الجاري وينتهي منتصف شهر شهر أغسطس المقبل .

توفير التقاوي المعتمدة

وأكد عبدالرحمن ان الحكومه قامت بجهود كبيره لتقليص الفجوه بين الانتاج والاستهلاك من الاقماح وزيادة الانتاجيه بداية من توفير التقاوي المعتمدة وزراعة الحقول الارشاديه ووضع سعر ضمان مجزي قبل موسم الزراعه لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الاقماح الي انشاء الصوامع الحديثه لتخزين الاقماح وتسهيل عمليات التوريد .

وأضاف نقيب الفلاحين أنه ولاهمية محصول القمح فإن وزارة التموين اصدرت قرارا بحظر أصحاب مصانع الاعلاف من استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده اومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام وكذلك وأصحاب المزارع السمكية كما تم حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح ، كما الزمت الوزارة جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام .