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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"كلنا معاك" .. الاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، احتفال مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بيوم اليتيم وانطلاق مبادرة كلنا معاك للاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية  وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وندوة دينية لفضيلة الشيخ عبدالله الشرابي  أحد مشايخ الاوقاف ، حول اهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم وحث الدين الإسلامي على رعاية الأيتام ومنزله كافل اليتيم في الإسلام كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفى كلمته،  أعرب الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ سعادته بالاجواء المفرحة والمبهجة ضمن فعاليات مبادرة "كلنا معاك". وأوضح الصبروط  أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم داخل مراكز الشباب تأتى استمرارا للدور المجتمعى الذى تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب ليست مراكز رياضية فقط بل يمتد دورها لتصبح مراكز تنويرية وتنموية فى كافة المجالات بالإضافة لكونها مراكز خدمة مجتمعية.
واختتم اللقاء بمهرجان الألوان وسط أجواء من السعادة والفرحة ، كما تم توزيع هدايا وجوائز على المشاركين ، جدير بالذكر أن تلك الفعاليات  تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .

القليوبية الاحتفال بيوم اليتيم الدكتور محمود الصبروط محافظ القليوبية مراكز شباب القليوبية

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