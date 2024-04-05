باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

بعد إعلان الدولة عن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاعين العام والخاص، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة البنوك، لقضاء معاملاتهم المالية قل قدوم الإجازة .

ويستعرض صدى البلد إجازة عيد الفطر 2024م:

لم يصدر رسميًا قرار رسمي من البنك المركزي بخصوص تحديد موعد إجازة عيد الفطر في البنوك ولكن في ضوء ما أعلنته الدولة تصبح أجازة عيد الفطر بداية من يوم الثلاثاء، الموافق 9 أبريل 2024، حتى يوم الأحد، الموافق 14 أبريل الجاري، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، على أن تكون إجازة عيد الفطر هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وحسب ما هو معمول به في الإجازات السابقة ترتبط إجازة البنوك في الأعياد بنفس عدد أيام الإجازات الرسمية في الحكومة والقطاع الخاص.

وأعلنت وزاة القوي العاملة موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تحديد رئيس مجلس الوزراء عدد أيام الإجازات الرسمية للعاملين في الحكومة، حيث أعلنت وزارة العمل عن موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم ويُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2014، من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص، ويكون إجمالي عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص 6 أيام.

وتأتي إجازة عيد الفطر في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.