دعاء للميت آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان.. يجعل جنته عرضها السموات والأرض بـ6 كلمات

لا شك أن دعاء للميت آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان ، يعد من كنوز الدعاء وأعظم الهدايا التي يمكن بر أحبابنا من الأموات بها ، لأن دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان للميت يجمع بركات عدة من آخر ساعة قبل المغرب وساعة الإجابة يوم الجمعة ، و كذلك آخر جمعة من رمضان ، فضلاً عن أنها بالعشر الأواخر من المباركة الشهر الفضيل، وكل هذا يجعل دعاء للميت آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان ، دعاء لا يرد يفتح للمتوفي طاقة نعيم ونافذة على الجنة ، يبدل حاله في القبر من عذاب وجحيم إلى جنة ونعيم ، ومن ثم فإن دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان للميت يعد فرصة نجاة للمتوفي ووفاء للحي .

دعاء للميت آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان

يعد دعاء للميت آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان للميت من أكثر ما يفرح به المتوفي في قبره، وهذا لأن دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان للميت مستجاب حيث قد يوافق ساعة الاستجابة، التي أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بتحريها في يوم الجمعة واغتنامها، ومن جملة دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان للميت المُستحب والمأثور هذه الأدعية للمتوفي:

• اللهم انها آخر جمعة من شهر رمضان وآخر ساعة فيا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم و أرحم منك .

• اللهم ارحمه وعوضه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

• اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره.

• اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم إني اسألك في آخر ساعة وآخر جمعة من شعبان أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

• ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم إرحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.

• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

دعاء للميت في آخر جمعة من رمضان

يعد دعاء للميت في آخر جمعة من رمضان أجمل وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وأعظم رغبة واحتياج للمتوفي ، أما عن أحنّ دعاء للميت في آخر جمعة من رمضان ، والتي قد وردت في الأثر، وهو دعاء جامع، فهو: «اللهم ارحم من سبقونا إليك»، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بجوامع الدعاء .

وقد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

دعاء للميت