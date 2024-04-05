مات في سوريا.. جماعة إيرانية تكشف علاقة زاهدي بـ طوفان الأقصى

كشفت جماعة إيرانية على صلة بالمرشد الأعلى علي خامنئي اليوم الجمعة، عن علاقة قائد فيلق القدس محمد رضا زاهدي الذي اغتالته إسرائيل مؤخرا بمبنى القنصلية بدمشق، بعملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح ائتلاف قوى الثورة الإسلامية، وهي جماعة محافظة تتبع لقوى مقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "زاهدي" شارك بشكل مباشر في تطوير وتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وقُتل زاهدي، في الأول من أبريل الجاري، نتيجة غارة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، وهو الأمر الذي تسبب في تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وبدأت تل أبيب في إغلاق بعض السفارات حول العالم تحسبا لأي هجوم إيراني ضدها.