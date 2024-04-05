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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهادات مزورة.. شاب وفتاة ينصبان على أهالي الغربية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على ليسانس ، فتاة - مقيمان بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة الشركات والمؤسسات الشهادات النصب والاحتيال

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