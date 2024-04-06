هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

لاشك أن تساؤل هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان ؟، تتلخص إجابته في تحري علامات ليلة القدر كاملة فمن خلالها نستطيع الوصول لحقيقة هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان ؟ أم مازالت الفرصة قائمة لإدراك ليلة القدر ، خاصة وقد كثرت الروايات الواردة في الأثر التي ترجح أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان، وهكذا تتبين أهمية معرفة هل ليلة القدر في 27 رمضان ؟ ، لعل بها نفوز فوزًا عظيمًا، بعدما علقنا عليها الكثير من الأحلام والآمال، ولا سبيل لإدراكها دون معرفة علامات ليلة القدر كاملة والمحددة بنصوص السُنة النبوية الشريفة، وحيث فاتت ثالث الليالي الوترية بـ العشر الأواخر من رمضان ، ولم يتبقى سوى ليلة واحدة دون الليلة ، لذا يتزايد البحث عن هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان فبها وعليها الرجاء والأمل في العفو والعتق والفرج .

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان ؟، بأنه بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق 26 رمضان وإفطار الصائم بدأت رابع ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان وهي ليلة 27 رمضان، وهي ليلة القدر عند كثير من المسلمين.

وأوضح “ جمعة ” في إجابته عن سؤال : ( هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان ؟) ، أنه لا خلاف أن ليلة القدر قد تكون في أي وتر من الأوتار، وهي ليالي: (21، 24 ، 23 ، 25 ، 27 ، 29)؛ ففي احدي هذه الليالي تأتى ليلة القدر، وعلى كل حال الليلة من ليالي القدر.

وأوصى بأنه ينبغي علينا أن نفعل كل الأعمال الصالحة التي تقربنا من مولانا- عز وجل- فنقرأ القرآن ونكثر من الصلاة خاصة التراويح والتهجد وإخرج الصدقات وزكاة الفطر والمعونة بشكل عام للمحتاجين، وإزالة الشحناء والبغضاء والخصومات وبر الوالدين أحياء وأمواتا بفعل ما كانوا يحبون ووصل أقاربهم، وصلوا أرحامكم ولو عن طريق الهاتف.

و نبه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هناك روايات تقول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان على علم بليلة القدر وأنسيها، مشيرًا إلى أن ذلك رحمة من الله حتى يواصل الإنسان العطاء في العشر الأواخر من رمضان، فعندما تخفي على المسلم هذه الليلة فهو يجتهد ويتتبعها.

وأضاف أنه عندما ندرك أن ليلة القدر في العشر الأواخر، نجتهد، حتى نلتمسها، والنبي قال التمسوها في الليالي الوتر من العشر الأواخر في شهر رمضان، وهناك من يقول إنها في ليلة الـ 27، وأجمع أغلب العلماء والسلف الصالح على أنها متغيرة، ومنها جدول الإمام الغزالي الذى يؤكد أنها غير ثابتة، وكذلك الأولياء الذين يتحرون علاماتها أكدوا أنها متغيرة، وعلى عكس هؤلاء العلماء فقد أكد سيدنا جابر بن عبدالله الانصاري بل أقسم أنها ثابتة وتحديداً يوم 27.

وتابع: وكذلك تفسير النحاس أن سورة القدر عدد كلماتها 30 وكلمة "هي" رقم 27 أي أنه يؤكد أنها ليلة 27، و ستبقى هذه الليلة مباركة مخفية حتى يسعى وراء النيل من فضلها الجميع، لذلك علينا العمل بالنصيحة النبوية الكريمة في الحديث النبوي الشريف وهي تحريها في العشر الأواخر من رمضان على الإطلاق.

ليلة 27 رمضان 2024

ينبغي التحقق من أمرين أولهما تاريخ ليلة القدر 2024 ، ومنها يتبين أن ليلة 27 رمضان هي رابع الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، وبناء عليه قد تكون ليلة القدر، والأمر الثاني الذي يحدد هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان 2024 ؟، هو علامات ليلة القدر العشرة ، التي من خلالها يتم الاستدلال على ليلة القدر وتحديد هل ليلة القدر في 27 رمضان 2024 بحسب كم علامة لها شاهدت حتى الآن وإلى صباح يوم غد السبت.

وقد تصادف ليلة 27 رمضان ليلة القدر 2024 ، باعتبارها إحدى الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، وبدأت ليلة 27 رمضان 2024 من مغرب اليوم الجمعة الموافق 5 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان أي منذ ما يقرب من ست ساعات، وتنتهي فجر غد السبت 6 إبريل لعام 2024 م ويوم 27 رمضان لعام 1445هـ.

علامات ليلة القدر

لعل من عرف علامات ليلة القدر، التي أخبرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه يستطيع تحري هذه الليلة لتبين ما إذا كانت ليلة القدر وقعت في أي ليلة من الليالي الوترية، وهي: