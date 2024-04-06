فستان لافت .. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي عمر بإطلالة ناعمة ، مرتدية فستان على احدث صيحات الموضة باللون اللبني الهادئ بقماش الستان مع الحزام الرفيع المنقوش، ونسقت معه كارديجان ابيض منقوش بطريقة مميزة.

واعتمدت مي عمر على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلات الشعر المموج أعلى الكتف بطريقة جذابة، وارتدت النظارة الشمسية باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، وضعت اللون البني الفاتح في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين والهايلايتر الخفيف.