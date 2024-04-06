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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خليها عادة .. 7 نصائح غير متوقعة تحميك من الزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

إن إجراء هذه التعديلات على نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية والنوم وجوانب أخرى من حياتك يمكن أن يحافظ على صحة دماغك في سن الشيخوخة.

ويؤثر مرض الزهايمر ، وهو النوع الأكثر شيوعا من الخرف، على حوالي ستة من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة، في مراحله المبكرة يمكن أن يسبب هفوات في الذاكرة وبعد ذلك يمكن أن يتطور إلى ارتباك، والأوهام، ومشاكل في الكلام وتقلب المزاج من بين أعراض أخرى.

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ووفقا للبحث لموقع اكسبرس، تشمل هذه العوامل مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتناول الكحول والتعرض لتلوث الهواء .

نصائح للحماية من الزهايمر 

1- خفض تناول الكربوهيدرات ونسبة السكر في الدم - تجنب السكر وتناول نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم.

2- قم بزيادة تناولك للدهون الصحية - تناول السمك والمكملات الغذائية التي تحتوي على أوميغا 3 وفيتامين د.

3- تناول فيتامينات ب - حافظ على انخفاض مستوى الهوموسيستين لديك باستخدام فيتامينات ب.

4- تناول مضادات الأكسدة - تناول مضادات الأكسدة والخضروات الغنية بالبوليفينول والتوت والتوابل

حافظ على صحة أمعائك.

5- تمتع بجسم نشيط - قم بممارسة التمارين الرياضية وبناء العضلات والحفاظ على النشاط البدني.

6-امتلك عقلًا نشطًا - حافظ على نشاطك الاجتماعي والفكري.

7- إعطاء الأولوية للنوم والهدوء - النوم بشكل جيد، وبناء القدرة على تحمل التوتر، والعيش بشكل هادف

الزهايمر صحة دماغك سن الشيخوخة خفض نسبة السكر فيتامينات ب فيتامين د ممارسة التمارين الرياضية

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