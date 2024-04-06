هيئة الكتاب تختتم أمسياتها الشعرية الرمضانية بقاعة صلاح عبد الصبور

اختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة، الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس الجمعة، الأمسيات الشعرية التي أقامتها، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على مدار الأيام الماضية من شهر رمضان بقاعة صلاح عبد الصبور في مقر الهيئة (رملة بولاق، كورنيش النيل).

وشارك في الأمسيات الشعرية مجموعة من مختلف الأجيال والاتجاهات، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري إلى جانب عدد من الشعراء العرب الذين يقيمون في مصر.

ونرصد أسماء الشعراء الذين شاركوا في الأمسيات الأمسية الأولى: مصطفى عبادة- عزمى عبد الوهاب- أحمد حسن عوض- سامح محجوب- سرى علوش (سوريا)-حاتم الأطير، وأدارها أحمد سراج.

الأمسية الثانية شارك فيها الشعراء: على عطا - شيرين العدوى- مسعود شومان- يسرى حسان- جمال فتحى- أحمد سويلم، وأدارها محمد المتيم، أما الثالثة شارك فيها: مروة نبيل- أسامة حداد- بشير رفعت- حنين طارق، وأدارها عيد عبد الحليم

أما الرابعة والخامسة شارك فيها: إبراهيم داوود- جمال القصاص- مصطفى الجارحى- ناهد السيد- سمير الأمير- ياسمين الشاذلى- أحمد حسن عوض- كريم عبد السلام- محمود خير الله- صحر أنور- عبد القادر الحصنى (سوريا)- عزة رياض- محمد حسنى عليوة، وأدارها د. حسام جايل.

والأمسية السادسة والسابعة شارك فيها: عيد عبد الحليم - أحمد المريخى- عمر شهريار- نيفين الطويل- أمل جمال- على عطا- محمد أبو العزايم- محمد فرغلى- أحمد جمال مدنى- إبراهيم محمد ابراهيم- رشا أحمد- نهاد زكى- أحمد خطاب.

والثامنة والتاسعة شارك فيها: أحمد سراج- محمد المتيم- فاطمة ناعوت- محمد البرغوثى- محمد هشام- أحمد حسن عوض- شريف الشافعى- عاطف عبد العزيز- عماد غزالى- محمود سيف الدين- هاجر فارد- يونس أبو سبع- الجميلى أحمد.

والعاشرة والحادية عشر شارك فيها: إبتسام ابو سعدة (فلسطين)- أحمد عايد- محمد السيد إسماعيل- منير فوزي- الجميلى احمد- حسام جايل- السيد العديسى- نانسى إبراهيم- عادل جلال- إبراهيم جمال الدين التونى- كرم منصور- زين العابدين الضبيبى (اليمن)- عاطف عبد المجيد- محمد رفيع.

والثانية عشر والثالثة عشر شارك فيها: رجب الصاوي- مروة مجدى- فارس خضر- طارق هاشم- أسامة جاد- شام محمود- مرسى عواد- محمد عرب صالح- صبرى السيد- محمد طايل- محمد الكفراوى- خالد حسان- محمد ابو العزايم.