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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة روسية على مدينة خاركيف

صدى البلد

قال مسؤولون أوكرانيون ، اليوم السبت، إن الضربة الروسية على خاركيف ، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ، قتلت ستة مدنيين وأصيبت 10أشخاص.


وقالت الشرطة الوطنية الأوكرانية إن الهجوم شنته الطائرات بدون طيار. لقد نشرت صورًا من النيران التي اندلعت في شوارع المدينة وبجوار المباني.


وأوضح رئيس بلدية خاركيف إيهير تيريكوف في تطبيق المراسلة في البرقية: "اعتبارًا من هذا الصباح ، هناك 6 قتيل و 10 جريحين نتيجة للضربة الليلية في منطقة شيفشينكيفسكي".

وأضاف أن الهجوم أصاب مناطق سكنية، حيث تضرر ما لا يقل عن تسعة مباني شاهقة وثلاثة مهاجع وعدد من المباني الإدارية ومتجر ومحطة وقود ومحطة خدمة وسيارات.


وذكرت تقارير إخبارية أن الغارة وقعت بعد منتصف الليل بقليل.


وقال الجيش الأوكراني على فيسبوك إن دفاعاته الجوية دمرت 28 من 32 طائرة مسيرة وثلاثة من ستة صواريخ أطلقتها روسيا.


وكانت خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، هدفاً روسياً متكرراً، مع تكثيف الهجمات في الأسابيع الأخيرة. 

وأدى هجوم بطائرة بدون طيار يوم الأربعاء على المدينة إلى مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بمباني سكنية.

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