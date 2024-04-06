القبض على شقيقين تعديا على أب ونجله بسبب ركنة جراج في المطرية

كشف رجال الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة ووجود مصابين بالمطرية وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر شخص من آخر لتعديه عليه ونجله بالضرب مُحدثاً إصابتهما بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عامل ووالده "مصابان بجروح متفرقة" وبين أحد الأشخاص ، وشقيقه لتوقف الطرف الثانى أمام الجراج الخاص بالأول بالعقار سكنه تطورت إلى مشاجرة ، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب نتج عن ذلك الإصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.