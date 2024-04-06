بسبب الأجرة.. سائق تابع لشركة توصيل يتعدى على أجنبيين بالقاهرة

تعدي سائق إحدى تطبيقات الهاتف المحمول علي شخصين يحملان جنسية أجنبية محدثاً إصابتهما بسبب الخلاف علي الأجرة، تم ضبط السائق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بدائرة القسم ومصابان بعدة إصابات متفرقة بالجسم بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية لخلافات حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب مُحدثاً إصابتهما ، تم ضبط السائق ، وإعترف بإرتكاب الواقعة .