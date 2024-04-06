عاجل
تونس ضيفة شرف مهرجان أسوان وتكريم كاهنة عطية و"بنات ألفة" في الافتتاح محمد أبوالعينين ناعيا فتحي سرور: سيبقى قيمة حية وقامة شامخة ورمزا ساطعا للإنسانية إعلام لبناني: استهداف موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الغربي بثلاثة صواريخ رسائل الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر.. نشهد موعدا سنويا لاستخلاص المعاني العظيمة.. تحية للعلماء الأجلاء الذين يصححون مفاهيم الدين.. مصر لن تتوانى عن بذل أقصى جهد لوقف القتال تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت 6 أبريل 2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ينهي حياة جاره بسبب تربية كلب بمدخل عقار في مدينة نصر

المتهم
المتهم

شهدت مدينة نصر مشاجرة بين سائق وسمكري بسبب تربية الأول لكلب بمدخل عقار الثاني، فقام الأخير بطعن جاره السائق ليلقي مصرعه في الحال.

ألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال جثة سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بها جرح طعنى إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسمكرى مقيم بذات عقار المتوفى بدائرة القسم، لقيام المجنى عليه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما، وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

أمكن ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة سائق شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة مشاجرة ينهي حياة جاره مصرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

هل علامات ليلة القدر ظهرت؟ قصة عجيبة تؤكد ظهورها في 27 رمضان

ملهوش علاج.. تحذير عاجل من فيروس يصيب الأطفال والكبار

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

موضوعات متعلقة

ضبط شخصين يديران مخزنين للمستلزمات الطبية بدون ترخيص في القاهرة

بسبب الأجرة.. سائق تابع لشركة توصيل يتعدى على أجنبيين بالقاهرة

القبض على شقيقين تعديا على أب ونجله بسبب ركنة جراج في المطرية

ضبط 100 كيلو أغذية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة

3 أشهر .. تعرف على خريطة التحويلات المرورية بالقاهرة الجديدة

ضبط المتهمين بسرقة مخزن قطع غيار ولص المحمول في القاهرة

الفيس بوك يكشف عصابة "الأخوين" لسرقة السيارات بمدينة نصر

خلافات مالية .. سائق توك توك يق.تل مواطنا بالمعصرة

ترشيحاتنا

بمناسبة عيد الفطر.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة أحد أسراه من خان يونس

الأسرة القرآنية لـ «صدى البلد»: تكريم الرئيس فخر وهذا ماقاله لنا أثناء التكريم

القبض على 4 أجانب سرقوا حقيبة رجل أعمال بالسلام

الرئيس قيس السعيد: ترشح هؤلاء للرئاسة التونسية خط أحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

عباءة أنيقة .. درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية .. شاهد

عباية ولا فستان .. فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

نسرين طافش تخطف الأنظار من المتحف المصري

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ