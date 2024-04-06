ينهي حياة جاره بسبب تربية كلب بمدخل عقار في مدينة نصر

شهدت مدينة نصر مشاجرة بين سائق وسمكري بسبب تربية الأول لكلب بمدخل عقار الثاني، فقام الأخير بطعن جاره السائق ليلقي مصرعه في الحال.

ألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال جثة سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بها جرح طعنى إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسمكرى مقيم بذات عقار المتوفى بدائرة القسم، لقيام المجنى عليه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما، وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

أمكن ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.