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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هجوم شرس من مجدي عبد الغني علي كهربا.. ماذا قال؟

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

في تصريحات تلفزيونية مع أسما إبراهيم في برنامج حبر سري، هاجم مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والرئيس السابق للجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري، اللاعب محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي.

وأوضح عبد الغني قائلاً: "محمود كهربا يدعي المظلومية ولا يفهم ما يقوله، ويتهم الآخرين دون أساس، لم أظلم كهربا ولكنه لم يثبت شيئًا مميزًا".

وتابع: "محمود كهربا عندما ذهب إلى الفيفا كان هو المخطئ، وكان يمكنه أن يثبت ذلك لكنه لم يفعل، ولم أجامل الزمالك في مشكلة محمود كهربا".

وأضاف عبد الغني: "أنا متعلم ومعايا 3 لغات عكس محمود كهربا، ويجب عليه أن يتعلم كيفية التحدث بشكل لائق مع الناس الكبيرة، وأقول له اتقى ربنا، متابعا ده لاعب قليل الذوق ومالوش أمان .

وأكمل مجدي عبد الغني،:" أنا أسطورة في الأهلي وكهربا معملش حاجة زي اللي أنت عملته في الأهلي شاء من شاء وأبي من أبي أن عطائي في الأهلي بيتكلم عني.

وتابع عبد الغني: "كهربا اختار طريقه الخاص ويتعامل كما لو أن أحدًا يضعه على هذا المسار، وشارك في 6 حلقات في عدة قنوات تلفزيونية، وأنا متفاجئ من ذلك.. النادي الأهلي لا يسمح لأحد بالتحدث بأي شيء.. هذا الكلام يتعلق بأحد أساطير النادي الأهلي.. وقد جلب الجدل أكثر من كهربا".

واسترسل: "كنت باخد في الأهلي 250 جنيه شهريًا.. أول سنه لعبت فيها في البرتغال حصلت على 3 آلاف دولار "، مشددًا على أنه كان هناك تفاوض استمر طويلًا مع الأهلي من أجل زيادة راتبه، منوهًا بأن أول مكافأة حصل عليها بعد حصد الدوري كانت 150 جنيه، وبعد حصوله على المكافأة اشترى بها الكثير من الملابس.

أوضح "عبدالغني" أن سيد عبدالحفيظ كان مميزًا في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، لكنه أشار إلى ضرورة وجود تجديد للدماء في الإدارة. وقال: "سيد عبدالحفيظ كان أحسن من بيبو في منصب مدير الكرة.. بس بيبو لسه قدامه الوقت".

وأكد عبدالغني أن عائلته بأكملها أهلاوية، وأن المنزل بأكمله ينتمي لجماهير النادي الأهلي، إلا أن والده كان من كبار مشجعي الترسانة، لكن بعد انتقاله ولعبه في الأهلي أصبح مشجعًا للفريق الأحمر.

 

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