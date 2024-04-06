مجدي عبد الغني يهاجم كهربا: لاعب عادي.. إبني للظلم بسببى.. ومحمد صلاح يمثل مصر

حل الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ضيفا ببرنامج “حبر سري” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، متحدثا فيه عن ذكرياته مع النادي الأهلي وعن بعض لاعبين الكرة مثل: كهربا ومحمد صلاح:

البلدوزر : مرتبي بالأهلي كان 250 جنيه.. وفي البرتغال 3 آلاف دولار

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن والده كان يمتلك مصانع طوب وأراضي كثيرة في العديد من المناطق، مضيفًا: "عملت فلوس بس كل اللي معايا ميراث.. ولعبت في البرتغال".

وأوضح "عبدالغني"، أنه صنع المال من الإعلام والميراث وأيضًا لعب كرة القدم.

وتابع: "كنت باخد في الأهلي 250 جنيه شهريًا.. أول سنه لعبت فيها في البرتغال حصلت على 3 آلاف دولار "، مشددًا على أنه كان هناك تفاوض استمر طويلًا مع الأهلي من أجل زيادة راتبه، منوهًا بأن أول مكافأة حصل عليها بعد حصد الدوري كانت 150 جنيه، وبعد حصوله على المكافأة اشترى بها الكثير من الملابس.

مجدي عبد الغني: كنت بحط مصحف أمام مرمى الأهلي عشان ميخسرش

قال مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي ماشي وبيكسب لوحده، ودائمًا مجالس الإدارات في النادي الأهلي قوية جدًا وليس مجلس الإدارة الحالي فقط هو الذي يصنع النجاحات، متابعا "كنت بحط المصحف على مرمى الأهلي عشان ميخسرش".

وأوضح "عبدالغني"، أن الكابتن سيد عبدالحفيظ كان مميز في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ولكن كان لابد من وجود تجديد للدماء، قائلًا: "سيد عبدالحفيظ أحسن من بيبو في منصب مدير الكرة.. بس بيبو لسه قدامه الوقت".

وشدد على أن عائلته بأكملها أهلاوية والمنزل بأكمله أهلاوي ولكن والده كان من كبير مشجعي الترسانة، موضحًا أنه بعد الانتقال واللعب في الأهلي أصبح مشجعا للأهلي.

مجدي عبدالغني : مصطفى شوبير حارس مميز ومستقبله مرهون بالصبر

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ونجل الكابتن أحمد شوبير حارس مميز، منوهًا بأنه إن لم يكن لديه صبر كان سيرحل من النادي الأهلي.

وشدد "عبدالغني"، على أن نجاح واستمرار شوبير في الأهلي مرهون بعدم الموافقة على الخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، منوهًا بأن الكابتن أحمد شوبير ساند نجله إعلاميًا في العديد من الموقف كما أنه سند لأنه حارس مرمى مميز.

وأوضح أن أداء مصطفى شوبير مع النادي الأهلي مميز جدًا خلال المباريات الماضية، مؤكدًا ببدء حدوث قناعات جماهيرية بمصطفى شوبير بعد الأداء المميز خلال المباريات الماضية.

مجدي عبد الغني: كهربا لاعب عادي بيخلص كرة.. أنا لم أظلمه

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لعب في النادي الأهلي أكثر مما لعب محمود عبد المنعم كهربا، وكان سببًا في مكسب النادي الأهلي في العديد من المباريات، مضيفًا: "كهربا بيخلص كرة خلاص.. لم يظلمه طوال حياته".

وأوضح "عبدالغني"، أن كهربا لاعب عادي ولم يصنع أي شئ طوال مسيرته الرياضية ولم يذهب مع المنتخب كأس العالم، منوهًا بأنه إن لم يتقي الله سيتعرض للعديد من المشكلات والأزمات في حياته.

وتابع: كهربا واخد طريقه ويتعامل كأن أحد يضعه على هذا الطريق، وعامل 6 حلقات في كذا قناة تلفزيونية ومستغرب ازاي كده.. النادي الأهلي مبيسمحش حد يقول أي حاجة.. ده بيتكلم على أسطورة من أساطير النادي الأهلي.. جايب أجوان أكتر من كهربا".

مجدي عبدالغني: اللي ميحبش محمد صلاح قلبه مش لمصر.. فخر للجميع ويمثلنا

كشف الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن علاقته المميزة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مشددًا على أنه يحب محمد صلاح ومن جماهيره ومشجعيه.

وأوضح "عبدالغني"، أن محمد صلاح هو فخر للجميع، ومن لا يحب محمد صلاح لا يحب مصر، منوهًا بأن محمد صلاح هو الذي يمثل مصر.

وأشار مجدى عبد الغنى، إلى أنه زار محمد صلاح في إنجلترا واستقبله بشكل مميز وجلس معه لفترة طويلة، موضحًا أن هدفه في كأس العالم 90 هو الذي غير شكل كرة القدم المصرية ووضعها على الطريق الصحيح.

مجدي عبد الغني: ابني يتعرض للظلم.. رحل من المقاولون بسببي

قال مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه من الممكن أن يكون هناك مجاملات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، موضحًا أن أبناء اللاعبين مظلومين في الكرة المصرية والرياضة في مصر بشكل عام.

وأوضح مجدي عبد الغني، أن نجله لاعب كرة قدم مميز وجيد جدًا، ولم يكتشفه أحد إلى الآن، كما أنه حريف جدًا وسجل العديد من الأهداف المميزة.

ولفت مجدى عبد الغنى، إلى أنه لاعب جيد وسجل هدف بعد المرور من الفريق المنافس بأكمله، منوهًا بأن نجله يكون حزينا في حالة عندما يطلب الانضمام إلى أي فريق، مضيفًا: "المقاولون مشوا ابني عشان هو ابني.. القيادات بتتغير