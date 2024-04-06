قبل صدام الكبار.. ناشئو مانشستر يونايتد يسحقون ليفربول بنتيجة 9-1

حقق ناشئو نادي مانشستر يونايتد فوزا عريضا على حساب ناشئي ليفربول بنتيجة 9-1، قبل يوم واحد من المواجهة المرتقبة بين الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفى مشجعو الشياطين الحمر بهذا الانتصار الساحق للاعبي الأكاديمية على ناشئي الغريم التاريخي، لا سيما وأنه يأتي قبل مباراة الكبار غدا.

وكتب أحد مشجعي يونايتد عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هل يمكن لهؤلاء الرجال أن يبدأوا غدا؟"، في إشارة لثقته بالناشئين أكثر من لاعبي الفريق الأول.

بينما كتب حساب آخر: "ربما ينبغي على بعض لاعبي الفريق الأول، التدرب مع هؤلاء الفتية والتعلم منهم".

ويستقبل المان يونايتد رجال المدرب يورجن كلوب بملعب أولد ترافورد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من البريميرليج.

ويسعى ليفربول لتحقيق فوزه الأول على اليونايتد هذا الموسم بعدما انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل بدون أهداف، قبل السقوط (3-4) في مواجهة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يحقق ليفربول أي انتصار على غريمه منذ فوزه الكاسح 7-0 في مارس الماضي، أي قبل أكثر من عام.