طفلة مصرية تحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي للشطرنج

أعلن اتحاد الشطرنج بمحافظة الغربية اليوم عن فوز اللاعبة نورسين عمرو عبيد 8 سنوات بالمركز الثالث عالميا طبقا لتقييم الاتحاد الدولي للشطرنج في أوائل شهر أبريل لسنة 2024م .



صرح بذلك المحاسب محمد خلاف رئيس اتحاد الشطرنج بمحافظة الغربية ونائب رئيس الاتحاد لافتا أن"نورسين" طالبة في الصف الثاني الابتدائي في عمر الزهور تميزت طوال مشاركتها في بطولات الشطرنج المحلية والدولية مشيرا أنها تفوقت علي مرشحتين من دولتي انجلترا والهند وحصدت المركز الثالث.



كما تابع "خلاف" أن اللاعبة ستمثل مصر وافريقيا دوليا في كأس العالم للشطرنج للبنات تحت 10 سنوات في دولة جورجيا وستقام في شهر يونيو المقبل .

كما قدم "خلاف " كافة التهاني والتبريكات لأسرة اللاعبة متمنيا بقوله "ربنا يوفقها ولكل مجتهد نصيب وباذن الله تشرف مصر كلها ".



الجدير بالذكر أن اللاعبة الموهوبة في العاب الشطرنج لها باع كبير ونشأت في مجالها وتخرجت من براعم نادي سبورتنج كاس بطنطا .

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