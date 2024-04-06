مظاهرات في إسرائيل تطالب باستعادة الأسرى من حماس وإجراء انتخابات مبكرة

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إن آلاف الإسرائيليين سينظمون مظاهرات في جميع انحاء إسرائيل، ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "هآرتس" ستنظم المظاهرات الليلة، في حوالي 50 موقعا في جميع أنحاء إسرائيل بما في ذلك القدس المحتلة وحيفا وبئر السبع وقيسارية ومفرق كركور.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، ستعود التنظيمات الاحتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية للتظاهر عند مفترق عزرائيلي في المظاهرة الرئيسية في تل أبيب التي تطالب بتقديم موعد الانتخابات، وليس في شارع كابلان.