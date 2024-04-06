الرئيس: أعاهد الله أن أستمر في السعي من أجل مصر وشعبها

وجه الرئيس السيسي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة ولعلماء مصر وعمال مصر وجميع فئات المجتمع.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، حفل إفطار الأسرة المصرية،: “شعب مصر العظيم بالأمس القريب أديت اليمين الدستوري معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظا على سلامة أراضيه”.

حياة كريمة للشعب المصري

وأشار: “اليوم أعاهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي”.

وتابع: "الاستمرار في تنفيذ إجراءات اصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص".