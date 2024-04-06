أمبري: استهداف سفينة جنوب غرب الحديدة باليمن

أفادت شركة أمبري للأمن الملاحي بوجود تقارير عن استهداف سفينة جنوب غرب الحديدة باليمن.

وقالت الشركة البريطانية إنها تلقت معلومات تفيد باستهداف سفينة على بعد حوالي 61 ميلاً بحريًا جنوب غرب الحديدة في اليمن، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

ويستهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، عقب الحرب على قطاع غزة.

أدت هذه الهجمات، التي يُنظر إليها على أنها محاولات للضغط على إسرائيل وسط صراعها مع حماس في غزة، إلى تعطيل طرق التجارة البحرية بشكل كبير، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تحويل سفنها حول القارة الأفريقية.