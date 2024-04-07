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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-4-2024 داخل الجهاز المصرفي لليوم الثالث على التوالي دون أي تغيير منذ الخميس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 47.1 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد

وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع، داخل البنك المصري الخليجي .

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في في بنك ميد حوالي 47.2 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخري نحو 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك"البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية.

ووصل سعر  الدولار أمام الجنيه 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB والعقاري المصري العربي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع، في بنوك "الاسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB

ووصل ثاني أعلي  سعر الدولار أمام الجنيه مسجلا 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، HSBC" "

أعلي سعر

وبلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ارتفاع الإحتياطي

ارتفع الإحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي مقدار 5.05 مليار دولار علي أساس شهري ليسجل 40.4 مليار دولار، كأعلي ارتفاع له علي مدار الشهور السابقة.

وبنهاية فبراير الماضي وصل الإحتياطي النقدي إلي 35.31 مليار دولار.

ومع مطلع مارس الماضي اعلن البنك المركزي المصري إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات والتي سجلت قيمتها 150 مليار دولار تم الإتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.

ويتكون الإحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت تخطي الإحتياطي النقدي لحاجز الـ8 شهور لتدبير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الخام في الظروف الصعبة التي قد تطرأ وبالتالي فإن تلك النسبة تتجاوز المعدلات العالمية.

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