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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طارق شكري وكيل "إسكان النواب": حلم بناء العاصمة الإدارية راود رؤساء مصر منذ 50 عاماً .. فيديو

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان

أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،  رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نهج منهجاً بين الأمل والعمل لكي يبنى هذا الصرح العظيم "العاصمة الإدارية الجديدة" ، الذي بدأ بحلم منذ 10 سنوات. 

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة له مع برنامج عقار مصر والذي يقدمه الإعلامي طاهر حمدي على قناة صدى البلد، أن التطور الذي حدث في مجال التنمية العمرانية، قد رفع مكانة مصر عالميًا ودوليًا من المرتبة 118 إلى 28 في مجال الطرق والكباري والمحاور وذلك وفقًا لتقييم الأمم المتحدة.

وأوضح أن الفارق الذي أحدثته مصر فى مجال التنمية العمرانية  لم تستطع أي دولة على مستوى العالم أن تحققه فى هذا الزمن القياسي، ويدل على تحسن حقيقي ملموس ومرصود بشهادة من الهيئات الدولية.

وأشار وكيل إسكان النواب إلى أن بناء العاصمة الإدارية  الجديدة كان بمثابة حلم راود رؤساء مصر منذ أكثر من 50 عامًا ، بداية من الرئيس الراحل أنور السادات والذي كان يخطط لبنائها في مدينة السادات، وهذا يعني أنها ليست رفاهية بل كانت أمرًا حيويا تحتاج البلاد إلى تنفيذه بوجهة لائقة ومُشرفة وبفكر حديث ومتطور لكي يضع الجمهورية في مكانها المناسب عالميًا، بما فيها من تناغم بين المباني الحضارية والحديثة التى تعد صورة مُشرفه لمصر و تجذب المستثمرين الأجانب.

 واستكمل شكري حديثه: مصر هي أرض الفرص، وذلك بدليل ما أكده أحد المستثمرين الإمارتيين من خلال استثمارته فى مصر، الأكثر تحقيقًا للربحية من بين كل الدول التى استثمر فيها.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد حرص كبير من قبل الدولة على الإهتمام بمجال التعليم والصحة والتوسع في الزراعة والتركيز على التصنيع المحلي، والتصدير وهذا بدوره سينقل مصر إلى مكانة عظيمة بين الدول قبل حلول عام 2030 بناءً على رؤية المنظمات والمؤسسات الدولية.

المهندس طارق شكري طارق شكري مجلس النواب غرفة صناعة التطوير العقاري وكيل لجنة الإسكان

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